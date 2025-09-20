Ramacca, la canapa indiana coltivata tra gli alberi di agrumi

Ventiquattro piante di canapa indiana, di quasi un metro di altezza, sono state trovate dai carabinieri tra gli alberi di un agrumeto a Ramacca, in provincia di Catania. Per questo motivo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 33enne di Ramacca, coltivatore della zona, con l’accusa di produzione illegale di sostanze stupefacenti. La scoperta è stata fatta dai militari nella zona periferica della cittadina del Catanese, tra contrada Giglio e Buonconsiglio.

Arrivati sul posto intorno alle 18 del pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno notato la presenza di una macchina – Una Fiat Sedici – parcheggiata davanti al cancello chiuso di un fondo agricolo, mentre all’interno dell’area era visibile un uomo, con un cane, intento a irrigare alcuni alberi di agrumi accanto a un’abitazione rurale. Alla loro vista, il 33enne si sarebbe mostrato turbato. Sul davanzale della finestra, i carabinieri hanno notato la presenza di un paio di grammi di marijuana. Da questo, hanno deciso di procedere con le ricerche: tra i filari degli alberi, i militari hanno scoperto che erano coltivate – e irrigate da poco – 24 piante di canapa indiana.