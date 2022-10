Canadair precipitato, rinvenuti dei resti umani. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco

Dei resti umani sono stati recuperati in queste ore nell’area in cui ieri pomeriggio è precipitato un canadair mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo. La zona dello schianto, che ricade nel territorio di Linguaglossa, si trova nei pressi di monte Calcinera. A bordo del velivolo c’erano due piloti: Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli. Le ricerche, sospese nella serata di ieri, sono riprese questa mattina alle 7. A lavoro ci sono gli uomini dei vigili del fuoco, Protezione civile e corpo forestale. Pozzoli in passato era stato condannato in via definitiva per disastro aereo e omicidio colposo.

In un video dell’incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un lancio sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi esplodere. La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l’intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla procura di Catania. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un guasto tecnico improvviso.