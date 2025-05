Camion si ribalta a Biancavilla: conducente ferito e trasferito al Cannizzaro in elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8.30, in via Maria Santissima Addolorata, a breve distanza dal presidio ospedaliero di Biancavilla. Un mezzo pesante, che trasportava un bobcat e una fresatrice, si è ribaltato dopo avere urtato un muretto laterale, finendo su un fianco e invadendo la corsia opposta. Nell’impatto, è stato anche abbattuto un piccolo pilastro all’ingresso di un’abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione e come riporta il Corriere Etneo, il veicolo si trovava in discesa quando avrebbe perso stabilità, forse a causa di un guasto meccanico.

Il conducente, un uomo di circa 40 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno impiegato oltre due ore per liberarlo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’elipista di contrada Difesa Luna. Da lì, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia municipale, che ha deviato il traffico, e i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi. Per la rimozione del mezzo ribaltato si è resa necessaria un’autogru. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada si sono concluse solo dopo diverse ore.