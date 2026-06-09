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Camion perde carico su tangenziale di Catania: code e rallentamenti

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A causa di un mezzo pesante che ha disperso parte del materiale cementizio che stava trasportando, si registrano code e rallentamenti lungo la Tangenziale di Catania, in prossimità della galleria Gagliano I. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la ditta di pronto intervento è impegnata nella pulizia del piano viabile. Sul posto sono presenti le squadre Anas.

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