Caltanissetta, uomo morso da una vipera

A Caltanissetta un uomo è stato morso da una vipera mentre lavorava in un casolare diroccato in campagna. Dopo essere stato morso alla gamba e avere vomitato, l’uomo ha notato l’animale allontanarsi. A seguito di questi segnali, ha deciso di andare al pronto soccorso dell’ospedale nisseno Sant’Elia dove, al momento, sarebbe in osservazione prima di essere dimesso. Non si sarebbe resa necessaria la somministrazione dell’antidoto poiché l’uomo pare si fosse già ristabilito.