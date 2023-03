Caltanissetta: marito e moglie con cocaina e marijuana in casa. Lui in carcere, lei ai domiciliari

Marito e moglie fermati in auto e poi trovati in casa con 60 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana. Per questo entrambi sono stati fermati e arrestati per trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti a Caltanissetta dagli agenti della squadra mobile, durante un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di droga. I poliziotti hanno notato la coppia a bordo di un’auto. Nel corso della verifica dei dati con la sala operativa, i coniugi hanno fornito versioni diverse sul luogo di provenienza. Un atteggiamento sospetto che ha indotto i poliziotti a procedere a una perquisizione. A quel punto, la donna ha subito consegnato un involucro di plastica con dentro cocaina. Nel corso della perquisizione nella casa della coppia, gli agenti hanno trovato una dose di cocaina pronta per la vendita, circa 25 grammi di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento della droga destinata alla vendita. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 5000 euro. Il gip ha convalidato gli arresti e ha applicato la misura della custodia in carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna.