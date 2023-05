Caltanissetta: gatto finisce dentro una scalinata, salvato dai pompieri dopo 12 ore

Un gatto è rimasto per dodici ore incastrato sotto una scalinata e alla fine, per salvarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto smantellare parte dei gradini. L’episodio è accaduto nel centro storico di Caltanissetta, dove abita la famiglia con cui vive il gatto. Il micio, probabilmente attratto da qualcosa, ha raggiunto una scala dissestata, già segnalata dai residenti al Comune, si è infilato tra i gradini e non è più riuscito a uscirne fuori. La padrona, disperata, ha contattato i vigili del fuoco che, impegnati in diversi interventi per via del maltempo, sono arrivati non appena si è liberata la prima squadra. I pompieri hanno prima attirato il gatto con del latte per provare a farlo uscire da solo ma non c’è stato nulla da fare. Il micio continuava a miagolare disperato. A quel punto, i vigili del fuoco hanno tolto qualche gradino per lasciare spazio al gatto ma quest’ultimo, impaurito dai rumori, si è rifugiato ancora più in fondo. A quel punto, i pompieri hanno deciso di andare via certi che, con il silenzio e ormai la strada libera per uscire, il micio sarebbe venuto fuori. E così è stato, dopo dodici ore. Sul posto è intervenuto anche l’ufficio tecnico del Comune di Caltanissetta che adesso dovrà fare riparare la scalinata, opportunamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco.