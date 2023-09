Caltanissetta, costretti a restituire parte dello stipendio ai titolari

Due donne sono state arrestate stamattina dalla squadra mobile di Caltanissetta con l’accusa di estorsione e tentata estorsione nei confronti di alcuni dipendenti. Si tratta di due titolari di un’esercizio commerciale: tutto è partito da una denuncia presentata da un ex dipendente per tentata estorsione. Dopo un periodo di lavoro in nero, a seguito di un controllo ispettivo il giovane era stato messo in regola ma restituendo parte dello stipendio.

Stando a quanto emerso dalle indagini, le titolari avrebbero, in più occasioni, effettuato bonifici per l’importo corrispondente a quello previsto in busta paga, per poi richiedere la restituzione in contanti di parte dello stipendio. Alcuni dipendenti hanno ammesso di avere accettato le condizioni imposte per timore di essere licenziati. Altri, invece, si sarebbero opposti e per questo sarebbero stati allontanati. Le indagate adesso si trovano agli arresti domiciliari.

Articoli correlati