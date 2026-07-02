Foto di Carabinieri

Caltagirone, si barrica in casa con un coltello e tenta di aggredire un carabiniere

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 19enne è finito in manette a Caltagirone. I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo una prima segnalazione dei familiari, che avevano denunciato l’allontanamento volontario del giovane da casa. Una volta rientrato, i militari avevano invitato lui e i genitori a presentarsi in caserma per chiarire la vicenda. Poco dopo, però, la famiglia ha nuovamente chiesto aiuto, riferendo che il ragazzo si era barricato nella propria camera da letto armato di un pugnale e minacciava di morte chiunque cercasse di avvicinarlo.

Il tentativo di aggressione con il coltello

Raggiunta l’abitazione, i carabinieri sono entrati nella stanza insieme al padre del giovane, cercando inizialmente di riportare la calma attraverso il dialogo. Durante l’intervento hanno però notato un coltello nascosto sotto il cuscino. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il 19enne avrebbe tentato improvvisamente di impossessarsi dell’arma per colpire uno dei militari.

Il carabiniere è riuscito a evitare l’aggressione grazie alla prontezza di riflessi e alle tecniche operative, bloccando il giovane e disarmandolo. Il coltello, con una lama di circa sette centimetri, è stato posto sotto sequestro.

Arresto convalidato dal giudice

Il 19enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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