Caltagirone, preso dalla polizia un pusher con 11 dosi di cocaina

A Caltagirone la polizia ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gli agenti del commissariato, durante il pattugliamento del centro cittadino, hanno notato un soggetto, già conosciuto in quanto gravato da precedenti anche specifici, il quale alla loro vista ha tentato di nascondersi, presumibilmente allo scopo di eludere un eventuale controllo. Ai poliziotti non è sfuggito il tentativo del soggetto di disfarsi maldestramente di un involucro, che è stato prontamente recuperato.

All’interno dell’involucro sono state rinvenute 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi. La successiva perquisizione personale ha consentito di ritrovare addosso all’uomo la somma in contanti di 170 euro, presunto provento di attività di spaccio. L’uomo, classe 1982, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che successivamente ne ha convalidato l’arresto.