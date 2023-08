Foto Facebook - Città di Caltagirone

Caltagirone, auto contro tavoli del bar. Guidatore scrive e si scusa: «La mia vita non sarà più la stessa»

Dimessi dall’ospedale quattro delle sei persone rimaste ferite lo scorso 18 agosto a Caltagirone, quando una macchina è finita contro i tavoli di un bar. L’episodio, nei pressi della scalinata di Santa Maria del Monte, ha visto protagonista il conducente di una Mini Cooper, denunciato per lesioni colpose. Si tratta di un 76enne, originario del posto ma da tempo residente a Milano, che adesso chiede scusa alla città scrivendo una lettera al sindaco: «La prego di esprimere il mio disagio e senso di colpa nei loro confronti, con la speranza che si riprendano prima possibile». L’uomo, che ha ringraziato anche le forze dell’ordine e il 118 per l’intervento, aggiunge: «Nonostante non sia stata mia volontà arrecare un danno simile, chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa». Restano ricoverate all’ospedale Gravina due persone che hanno riportato ferite più gravi ma comunque non preoccupanti.