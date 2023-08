Caltagirone, auto finisce contro i tavoli di un bar. Sette persone rimaste ferite

Sette feriti alcuni dei quali in condizioni preoccupanti. È questo il bilancio di quanto avvenuto a Caltagirone, nei pressi della scalinata di Santa Maria del Monte. Una macchina, modello Mini Cooper, ha travolto i tavoli di un bar che si trova in piazza Municipio. In quel momento diverse persone stavano consumando all’esterno dell’attività commerciale. Sono in corso le indagini da parte di carabinieri e polizia municipale.