Il nuovo anno scolastico in Sicilia prenderà il via il 15 settembre 2026 e si concluderà il 10 giugno 2027, secondo il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Le attività didattiche prevedono 206 giorni di lezione, che diventano 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale cada in un giorno scolastico. Fa eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2027, con possibilità di attività ridotte dopo il 10 giugno.

Festività e sospensioni

Oltre alle tradizionali festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche il 2 novembre e il 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre al 7 gennaio 2027, mentre quelle di Pasqua dal 25 al 30 marzo. Il 15 maggio, giorno della festa dell’Autonomia siciliana, non comporterà la sospensione delle lezioni ma sarà dedicato a momenti di approfondimento su Statuto, storia e identità regionale.

Autonomia delle scuole

Il decreto lascia comunque margini di flessibilità ai singoli istituti: i consigli di circolo o d’istituto potranno infatti modificare l’inizio delle lezioni o prevedere ulteriori sospensioni, purché sia garantito il recupero dei giorni di attività didattica nel corso dell’anno. Una misura che consente alle scuole di adattare il calendario alle esigenze del territorio.