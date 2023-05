Beach Soccer, Catania si arricchisce di un’altra realtà: il Catania SSD

Passione, grinta e determinazione. Questa la visione del Catania SSD Beach Soccer, che non si dissocia di molto da quella della squadra a undici che ha dominato il campionato di serie D e conquistato la promozione in Lega Pro. Una mission, anzi, una visione di intendere e interpretare lo sport che Alessandro Di Benedetto, general manager del club etneo di calcio da spiaggia, ha spiegato oggi nel corso della conferenza stampa, nella sede dell’ARS di Catania. «La mia passione per il beach soccer – ha sottolineato Di Benedetto – non nasce oggi. Rispetto al passato, però, il progetto di quest’anno si arricchisce grazie alla partnership con il Catania del presidente Ross Pelligra. Di Benedetto si dichiara soddisfatto e felice della nuova avventura: «Riguarderà anche lo sviluppo del settore giovanile – aggiunge – e di una squadra femminile. Il nostro obiettivo? Rappresentare nel modo migliore la nostra città e provare a ribaltare qualche pronostico. Del resto, il vicepresidente Vincenzo Grella mi ha già chiesto di vincere qualche trofeo”. Il Catania SSD Beach Soccer, infatti, installerà al Lido Azzurro un’arena moderna dove, dal 6 al 9 luglio, si disputerà la Poule Promozione del campionato Under 20 e, dal 12 al 15 dello stesso mese, la coppa Italia femminile e una tappa della Poule Scudetto. Una struttura pensata non solo per ospitare le gare, ma anche per diventare un luogo di aggregazione per i tifosi e le loro famiglie che verranno intrattenute, al termine dei match, con spettacoli, concerti e dj set. Sport, spettacolo e tanto divertimento. Un mix perfetto per rendere ancora più attraente e coinvolgente il Beach Soccer che, da oggi a Catania, ha un’altra solida e importante realtà.