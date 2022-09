Calcio Catania, oggi il 76mo anniversario dalla fondazione. Tifosi rossazzurri sempre più innamorati del nuovo progetto

Sei mesi senza calcio, sei mesi di attesa per rivedere il pallone rotolare nuovamente sul rettangolo verde dello stadio Angelo Massimino.

Per i tifosi rossazzurri, soprattutto quelli che hanno potuto seguire anche una piccola parte dei 75 anni di storia del vecchio Calcio Catania, non sarà mai più la stessa cosa e prendere consapevolezza di ciò oggi è ancora più doloroso, proprio perché ricorre il 76mo anniversario dalla sua fondazione.

Grazie ai presupposti creati dalla società guidata da Ross Pelligra, tutti continuano a innamorarsi sempre più di questa nuova realtà, che conta di arrivare subito nel calcio professionistico per poi sognare il ritorno repentino della piazza etnea nella massima serie.

Un percorso difficile e lungo, ripartito però con l’entusiasmante vittoria per 2-0 sul campo del Ragusa e che passa anche dalla sfida casalinga di mercoledì prossimo contro il San Luca, che al Massimino troverà oltre diecimila tifosi rossazzurri pronti a fare esplodere lo stadio, come avveniva fino a non troppo tempo fa.

La campagna abbonamenti vola e c’è ormai la consapevolezza che il record in Serie D del Palermo è a un passo e che presto verrà superato.

Solo uno dei primi obiettivi da centrare per il club guidato da Pelligra, che lavora per continuare a garantire alla formazione allenata da Ferraro il necessario entusiasmo per vivere una stagione da protagonisti assoluti.