Calcio Catania, l’intervista all’esterno difensivo Ciccio Rapisarda

Ancora una rete, la quinta stagionale, e una prestazione da applausi. Ciccio Rapisarda, l’esterno difensivo del Catania, è stato uno dei protagonisti della vittoria rossazzurra sul campo del Real Aversa. Un successo, il dodicesimo stagionale in sedici match in trasferta, che ha consentito agli etnei di portare a 28 i punti di vantaggio sulla seconda Locri. «Volevamo dare un segnale forte – ha detto il numero 5 catanese – non tanto per il pareggio interno con la Sancataldese, perché la prestazione c’era stata, ma per confermare a tutti che tipo di squadra siamo».