L’intervista all’attaccante del Catania Gianluca Litteri. «Tutti speriamo di giocare di più»

Una stagione amara per Gianluca Litteri. Solo 37 minuti di gioco per colpa di un infortunio al piede e una condizione fisica non ancora eccellente. Un’annata che il numero 9 rossazzurro avrebbe voluto vivere da protagonista, ma che purtroppo fino a oggi l’ha visto al margine del progetto del club etneo del presidente Ross Pelligra. Domenica scorsa contro la Sancataldese ha disputato i quindici minuti finali nei quali ha provato a lasciare la sua firma. Impresa non riuscita. Ma Litteri è pronto, si candida per un posto da titolare per la sfida in trasferta contro il Real Aversa.