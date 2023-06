Calcio Catania, il nuovo allenatore Tabbiani è arrivato in città. Si lavora al futuro della squadra

È arrivato ieri a Catania poco dopo le 23.40 mister Luca Tabbiani, prima new entry del Catania di questo mercato estivo. L’aereo in partenza da Genova – sua città natale – è atterrato all’aeroporto etneo dove ad attenderlo c’erano Antonello Laneri, direttore sportivo etneo, e Lele Catania, uno dei membri dello staff tecnico della squadra rossazzurra. Dopo i saluti con alcuni tifosi, il nuovo allenatore si è recato a cenare al ristorante Trilogy dell’imprenditore Alessandro Di Benedetto per cominciare a parlare del futuro della squadra rossazzurra. Da oggi, giorno del rientro in città del vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, il nuovo tecnico etneo e la dirigenza del club cominceranno a tracciare la linea su cui costruire il Catania per la stagione 2023/2024.

Coach Luca Tabbiani arriva dal Fiorenzuola, società che la scorsa stagione non ha sfigurato nel campionato di serie C girone B. Molte, infatti, le voci che avvicinano alcuni giovani giocatori della squadra piacentina a quella etnea. Il neoallenatore rossazzurro, come scritto, da oggi comincerà a confrontarsi con i vertici della società, per poi firmare il contratto con il club etneo con cui dovrebbe legarsi per due stagioni e avere un’opzione di una terza in caso di promozione in B. Nei prossimi giorni, da quanto raccolto dalla nostra redazione, è in programma una conferenza stampa, una possibilità per fare delle domande al mister per conoscerlo meglio.