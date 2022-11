Calcio a 5, domani alle 16:00 Meta Catania-Ciampino Aniene. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sestarete TV

La Meta Catania Bricocity si prepara a tornare in campo tra le mura amiche, per la sesta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

I rossazzurri non giocheranno nel classico impianto casalingo del PalaCatania, per via della concomitanza con i Campionati nazionali di ginnastica ritmica, ma affronteranno il Ciampino Aniene sul parquet del PalaNitta.

La sfida si disputerà domani alle 16:00, a porte chiuse, poichè non sarà consentito l’accesso ai tifosi per motivi amministrativi.

Tutti gli appassionati potranno però seguire il match in streaming su futsaltv.it e in diretta televisiva, in tutta la Sicilia, su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre.

Foto Meta Catania