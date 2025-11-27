Foto di Agente Lisa

Un normale controllo stradale nel centro storico di Niscemi si è trasformato in pochi istanti in un episodio di violenza. Un 20enne, fermato dalla polizia per verifiche di routine, è stato arrestato in flagranza dopo essersi scagliato contro gli agenti con calci, pugni e perfino un morso. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, e porto di oggetti atti a offendere.

Il coltello in auto e la reazione violenta durante il controllo a Niscemi

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nell’auto un coltello di 22 centimetri. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane ha iniziato a inveire contro i poliziotti, urlando frasi minacciose come «con voi in macchina non ci salgo, possiamo arrivare fino alla morte». Ha poi tentato di fuggire e, una volta bloccato, ha aggredito gli agenti cercando persino di sottrarre la loro arma di servizio. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

