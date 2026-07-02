Foto di polizia

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di Stato prima ancora che potesse iniziare. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica Sicurezza di Caltagirone, impegnati in un servizio di monitoraggio lungo la strada statale 385 per contrastare il fenomeno delle competizioni illegali tra equini.

Durante l’attività di osservazione, nei pressi dell’intersezione con la Provinciale 215, i poliziotti hanno notato un autocarro per il trasporto di cavalli che seguiva un calesse trainato da un cavallo, mentre poco distante era presente un secondo animale trattenuto da un uomo. Secondo gli investigatori, gli elementi riscontrati facevano ritenere imminente l’inizio della gara clandestina.

Cavallo sequestrato e affidato a un centro specializzato

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, impedendo lo svolgimento della competizione. Il cavallo intercettato è stato messo in sicurezza e affidato a un centro specializzato, dove sarà sottoposto alle cure e ai controlli previsti. Le persone coinvolte sono state denunciate alla procura della Repubblica di Caltagirone con le accuse, a vario titolo, di maltrattamento di animali e competizione non autorizzata tra animali.