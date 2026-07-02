Foto di polizia

Corse clandestine di cavalli, gara fermata prima della partenza nel Calatino

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di Stato prima ancora che potesse iniziare. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica Sicurezza di Caltagirone, impegnati in un servizio di monitoraggio lungo la strada statale 385 per contrastare il fenomeno delle competizioni illegali tra equini.

Durante l’attività di osservazione, nei pressi dell’intersezione con la Provinciale 215, i poliziotti hanno notato un autocarro per il trasporto di cavalli che seguiva un calesse trainato da un cavallo, mentre poco distante era presente un secondo animale trattenuto da un uomo. Secondo gli investigatori, gli elementi riscontrati facevano ritenere imminente l’inizio della gara clandestina.

Cavallo sequestrato e affidato a un centro specializzato

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, impedendo lo svolgimento della competizione. Il cavallo intercettato è stato messo in sicurezza e affidato a un centro specializzato, dove sarà sottoposto alle cure e ai controlli previsti. Le persone coinvolte sono state denunciate alla procura della Repubblica di Caltagirone con le accuse, a vario titolo, di maltrattamento di animali e competizione non autorizzata tra animali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Corruzione e fondi regionali, quattro rinviati a giudizio nell’inchiesta che coinvolge Galvagno
Leggi la notizia

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di Stato prima ancora che potesse iniziare. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica Sicurezza di Caltagirone, impegnati in un servizio di monitoraggio lungo la strada statale 385 per contrastare il fenomeno delle competizioni illegali tra equini. Durante l’attività di osservazione, nei […]

Turista uccisa da un albero sulle Madonie: condannato l’assessorato all’Agricoltura
Leggi la notizia

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di Stato prima ancora che potesse iniziare. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica Sicurezza di Caltagirone, impegnati in un servizio di monitoraggio lungo la strada statale 385 per contrastare il fenomeno delle competizioni illegali tra equini. Durante l’attività di osservazione, nei […]

Sicilia sempre più calda, ma spoglia d’alberi: la classifica dei capoluoghi
Leggi la notizia

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di Stato prima ancora che potesse iniziare. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica Sicurezza di Caltagirone, impegnati in un servizio di monitoraggio lungo la strada statale 385 per contrastare il fenomeno delle competizioni illegali tra equini. Durante l’attività di osservazione, nei […]

L`oroscopo di Marco Amato

L’oroscopo del mese di luglio 2026
di

Inizia luglio 2026 e lo zodiaco accende i fuochi dell’estate sul Leone: protagonista incontrastato dell’oroscopo del mese. Poiché nei suoi gradi entra il potentissimo Giove a irradiare espansione, fortuna e gioia di vivere. Ma anche a risolvere cavilli legali, spingere per un acquisto importante, creare una società, cambiare casa o luogo in cui vivere e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze