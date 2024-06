Cade in mare con la bici mentre percorre il pontile, morto a Palermo un 67enne

Carmelo Monteleone, di 67 anni è il carpentiere che ieri pomeriggio è finito in mare alla Cala mentre si trovava in sella a una bicicletta ed è morto per annegamento. L’uomo non aveva documenti e i carabinieri hanno impiegato diverse ore prima di identificarlo. Monteleone stava percorrendo la banchina della Cala quando all’altezza del centro velico siciliano ha perso il controllo della bici cadendo in acqua. Secondo alcuni testimoni avrebbe accusato un malore prima di sbandare.

I pescatori che si trovavano nella zona hanno tentato di salvarlo, gettandosi in mare e trasportando il corpo sul pontile. Sono arrivati i sanitari del 118 che per circa un’ora hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Nella banchina sono arrivati anche carabinieri, polizia, guardia costiera e vigili del fuoco. Si sono acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza per stabilire cosa sia successo.