Mazzarino, cade dalla bici a 8 anni e il manubrio gli perfora lo stomaco: è grave

Un bambino di 8 anni residente a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio mentre era in sella alla sua bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, il bambino, forse nel tentativo di evitare un ostacolo, avrebbe effettuato una brusca frenata, finendo violentemente con l’addome contro il manubrio. L’urto è stato tale da causare una perforazione dello stomaco.

La situazione è apparsa subito critica. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato attivato l’elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la zona dell’incidente. Dopo le prime manovre di intubazione e stabilizzazione, il bambino è stato trasferito d’urgenza presso il nosocomio del capoluogo. I medici hanno effettuato un delicato intervento chirurgico per contenere i danni provocati dalla ferita. Le sue condizioni sono considerate gravi e la prognosi, al momento, resta riservata.