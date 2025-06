Cade dalla bici e batte la testa: grave bimbo di 7 anni a Caltanissetta

È in gravi condizioni un bambino di 7 anni, di origini marocchine e residente a Caltanissetta, arrivato nella serata di ieri al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con evidenti traumi al volto e al torace. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. A soccorrerlo è stata la madre, che lo ha portato immediatamente in ospedale. Una volta giunto al Pronto soccorso, le condizioni del bambino sono apparse da subito critiche.

«Il bambino è stato stabilizzato, intubato e preparato per il trasferimento in un centro più attrezzato», spiegano fonti mediche dell’ospedale nisseno. Il piccolo è stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, accompagnato dalla madre, da un medico anestesista e dal personale paramedico di bordo. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.