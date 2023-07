Canalicchio, trovato un cadavere a casa. Morte risalirebbe a diversi giorni

Sono stati gli odori nauseabondi provenienti da un appartamento a fare scattare l’allarme e la conseguente chiamata da parte di alcuni vicini al numero unico per le emergenze. All’interno i vigili del fuoco e la polizia, intervenuta con una Volante, hanno trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. L’allerta è scattata oggi pomeriggio in uno stabile al civico 2 di via Cimone, nel quartiere Canalicchio, a due passi dalla più nota piazza Viceré. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe morta da diversi giorni e avrebbe un età compresa tra i 40 e i 60 anni. Dietro il decesso dovrebbero esserci delle cause naturali.