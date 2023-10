Trovato un cadavere su una spiaggia del Trapanese

Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia di Triscina, frazione marinara di Castelvetrano (in provincia di Trapani) non lontano da Marinella di Selinunte dove sabato scorso sono stati recuperati in spiaggia i corpi di cinque migranti vittime di un naufragio. Potrebbe trattarsi della sesta vittima della tragedia avvenuta sabato scorso davanti alle coste del Trapanese dove una imbarcazione in legno si è inclinata, a poche decine di metri dalla terraferma, facendo cadere in acqua diverse persone. Si stima che possano ancora essere una quindicina i dispersi.