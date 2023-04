Trovati parti del cadavere di una donna nei pressi di Ispica. Indagini della procura di Ragusa

La parte inferiore del corpo di una donna – il bacino e le gambe – è stata trovata tra i frangiflutti di Marina di Marza, frazione del Comune di Ispica, in Sicilia. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e, a quanto apprende l’Agi, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo incastrato in mezzo a dei blocchi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La procura ha disposto il sequestro delle parti umane recuperate che sono state trasferite all’obitorio di Pozzallo. Potrebbe trattarsi del cadavere di una migrante.