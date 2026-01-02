Caccamo, ubriachi aggrediscono carabinieri e sanitari. Danneggiata anche un’ambulanza

Un disordine generale, in preda all’alcool. È la situazione vissuta nella circonvallazione di Caccamo, nel Palermitano, dove i carabinieri sono intervenuti per placare le intemperanze di uomo russo di 55 anni, ubriaco. Mentre i sanitari del 118, chiamati dai militari, provavano a riportarlo alla calma per trasferirlo in ospedale, è intervenuto un caccamese di 34 anni. Anche lui ubriaco e già sottoposto a una misura di sorveglianza, l’uomo ha cercato di colpire il 55enne, all’apparenza senza alcun motivo. Per poi scagliarsi contro i carabinieri che cercavano di contenerlo, aggredendoli con calci e spintoni. Dal canto suo il cittadino russo, durante il trasferimento, ha aggredito i sanitari e danneggiato l’ambulanza. Rompendo a calci il vetro divisorio con la cabina di guida. I due sono stati arrestati per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Per loro è stato disposto l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.