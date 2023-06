Brucia discarica abusiva nei pressi di via Garibaldi. Allertati i vigili del fuoco

Uno scenario che in città si ripropone con l’arrivo del caldo. Si tratta degli incendi alle discariche abusive che si trovano lungo le strade di Catania. L’ultimo a essere segnalato è quello in via Floresta, all’angolo con via Garibaldi. Ignoti, intorno alle 15.30, hanno incendiato alcuni sacchetti con le fiamme che in breve tempo hanno inghiottito tutta la spazzatura presente. Sul posto, allertati dal presidente della prima municipalità Francesco Bassini, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. «Incendiando la spazzatura – spiega il presidente – creiamo ancora più disagi, l’alternativa è denunciare chi butta rifiuti in posti e orari non consentiti, cambiamo mentalità e svegliamo il senso civico»