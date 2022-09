Bronte, il programma della sagra del pistacchio. Degustazioni, spettacoli e concerti

Un programma ricco di manifestazioni e concerti quello dell’edizione 2022 della sagra del pistacchio di Bronte. L’inaugurazione è prevista venerdì 30 settembre alle 18 all’inizio del viale Catania. Proprio dove cominciano gli stand della sagra che si candida al titolo di manifestazione più bella e ricca del territorio. Subito dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Pino Firrarello, il centro storico e le strade saranno invase dal complesso bandistico San Biagio e dal corteo storico medievale Sicularagonensia. Alle 20 l’esibizione della Lombardoacademy diretto da Antonio Lombardo e alle 21 il premio Pistacchio d’Oro condotto da Ruggero Sardo, con tanti ospiti fra cui Gino Astorina e Giuseppe La Venia.



Sabato 1 ottobre gli stand apriranno alle 10 e la sera alle 17 è attesa la Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna. Il pomeriggio è d’eccezione per tre eventi: alle 18.30 per il convegno Il pistacchio verde di Bronte dop: scenari commerciali e tutela, alle 19.30 per lo Spettacolo dei Burattini e alle 21 per il concerto di Clementino in piazza Castiglione. La prima domenica di s agra sarà caratterizzata, come sempre, da animazione e gonfiabili, da trofei, da sfilate fra gli stand e alle 17 dal concorso Panettone al Pistacchio a cura dell’associazione Zymè Lievitisti Siciliani Aps. Infine, alle 21.30 ci sarà il concerto del gruppo musicale I Cantustrittu.



Il secondo fine settimana è ancora più ricco del primo. Si comincia venerdì 7 con la mattutina manifestazione La scuola alla Sagra del pistacchio, mentre alle 19 l’esibizione di danza a cura del centro professionale Danza Koreos di Dario Biuso e Antonella Grigoli. Sabato 6 tutti attendono alle 11 del mattino e alle 18 i tamburi di Buccheri, animazioni e giocolieri, ma soprattutto la sera alle 21.30 l’orchestra Luna Rossa con il tributo a Renzo Arbore. Domenica 9 è la giornata clou. Sbandieratori, musici, majorettes e tante esibizioni introdurranno alle 18 l’assaggio della grande torta al pistacchio. Poi i concerti che chiuderanno la sagra. «Il programma è veramente ricco – afferma il sindaco Firrarello – Facciamolo sapere a tutti».