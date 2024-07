Bronte, 25enne denunciato per gestione illecita di rifiuti

Gestione di rifiuti non autorizzata. È questo il reato per cui è stato arrestato un 25enne di Adrano, in provincia di Catania. Nel corso di un’attività di perlustrazione, i carabinieri hanno notato lungo via Baracca a Bronte (sempre nel Catanese) un furgone Fiat Ducato che aveva sul cassone una grande quantità di materiali di vario genere.

Raggiunto il mezzo, i carabinieri hanno bloccato il conducente. Nel corso dei controlli, hanno accertato che l’uomo era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali. Le ulteriori verifiche effettuate hanno permesso di accertare che il 25enne stava esercitando la gestione di rifiuti senza autorizzazione. Per questo motivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il materiale ferroso recuperato sarebbe stato destinato al mercato illecito, ovvero a ditte compiacenti che lo avrebbero acquistato per poi fonderlo, facendone così poi perdere le tracce sulla provenienza furtiva.