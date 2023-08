Bronte, 53enne tenta di rubare in appartamento ma cade e viene arrestato

Un cittadino straniero di 53 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato dai carabinieri per furto in abitazione. A Bronte, nel Catanese, un ladro, dopo essere entrato in un appartamento al secondo piano e aver rubato alcuni oggetti, ha tentato di fuggire prima raggiungendo il terrazzo dello stabile e, poi, calandosi aggrappato a un pluviale. Sotto, ad attenderlo, c’erano i carabinieri allertati da alcuni residenti della zona. L’uomo è stato trovato in possesso di una borsa da donna che aveva appena rubato, nella quale aveva nascosto un portafoglio da donna e uno da uomo, tre boccette di profumo e vari prodotti per l’igiene personale. Il 53enne è stato portato in ospedale per le cure del caso ed è stato posto agli arresti domiciliari nel paese di residenza.