Branco aggredisce due ragazzi e un medico a Palermo

Foto generica

Un branco di sei-sette ragazzini ha picchiato due giovani nello skate park di Bonagia a Palermo, impianto che dovrebbe essere inaugurato entro fine anno. «Hanno buttato a terra un mio amico e lo hanno trascinato per i capelli e, cosa che mi ha ancor più scioccato, hanno colpito al petto una ragazza che era con noi», racconta un medico di 36 anni, Michele Pantuso, che sarà operato all’ospedale Civico per una lesione al setto nasale.

«Prima hanno preso a schiaffi il mio amico, che ha mantenuto la calma per cercare di evitare che la situazione degenerasse, ma hanno continuato a spintonarlo e prenderlo in giro – racconta il medico – A un certo punto si sono allontanati, ma solo per lanciarci pietre e petardi. Mentre stavamo cercando di andare via, hanno iniziato a picchiare me, gettandomi per terra. Poi i calci e i pugni, mi hanno colpito in faccia più volte rompendomi il naso». Le indagini sull’aggressione sono condotte dai carabinieri.