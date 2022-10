Bossoli davanti al locale. Sospesa attività nella zona del porto di Catania. Analogo provvedimento alla Playa

Disposta. da parte del questore, la sospensione temporanea delle attività nei confronti di due esercizi pubblici. Nel primo caso il questore ha sospeso per sette giorni le autorizzazioni per la gestione di un noto locale nella zona portuale di Catania. Il provvedimento è stato richiesto dopo l’intervento delle volanti lo scorso 9 ottobre dal titolare, che aveva rinvenuto dei bossoli di arma da fuoco davanti al locale. Il Questore di Catania ha disposto la sospensione delle attività di due noti esercizi pubblici cittadini. Dietro i fatti ci sarebbe una lite tra alcuni giovani e gli addetti alla vigilanza del locale. I fatti riguarderebbero un locale di via Dusmet dove, come riportato da La Sicilia, la sera tra l’8 e il 9 ottobre si è scatenata una lite dopo che alcuni ragazzi sarebbero stati lasciati fuori innescando la reazione. A terra gli agenti della polizia hanno recuperato alcuni bossoli che verranno esaminati per risalire all’arma.

Dai successivi accertamenti dopo la verifica delle immagini di videosorveglianza è emerso che alle ore 4,30 circa un soggetto vestito di scuro e con volto coperto da un cappuccio nero, dopo uno scontro con il personale addetto alla sicurezza del locale ha estratto un’arma da fuoco e ha esploso dei colpi ad altezza piedi in direzione di un addetto alla sicurezza.

Nell’ambito delle ordinarie e costanti attività di controllo sui locali pubblici e, nello specifico, di contrasto agli illeciti commessi nell’ambito del fenomeno della movida, analogo provvedimento è stato notificato al titolare di un noto stabilimento balneare del litorale della Playa. In questo caso il Questore ha disposto la sospensione delle attività di intrattenimento danzante organizzate al suo interno, per cinque giorni. Ciò a seguito di un controllo effettuato dalla divisione amministrativa nel corso della stagione estiva, nel corso del quale è emersa l’inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del locale.