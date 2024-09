Chiusi (e poi riaperti) tutti i ristoranti di Borgo Parrini: metà dei lavoratori in nero

A Borgo Parrini – frazione di Partinico, in provincia di Palermo – tutti i ristoranti sono stati chiusi. Secondo quanto emerso da controlli simultanei fatti dai carabinieri in tutti i ristoranti del noto borgo, 16 lavoratori su 30 controllati sono risultati in nero. I militari hanno contestato ai datori di lavoro, a vario titolo, l’omessa formazione del personale dipendente, la mancata sorveglianza sanitaria e – in un caso – anche l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni. Il fatto di aver trovato senza un regolare contratto 16 lavoratori su 30 ha causato ai ristoranti la sospensione dall’attività imprenditoriale. Successivamente i ristoranti hanno pagato le sanzioni – per un totale di circa 75mila euro – e hanno assunto le persone che non avevano un regolare contratto, per cui hanno potuto riaprire.