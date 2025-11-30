Immagine realizzata con AI

Borgetto, sei minoridanneggiano un convento. I carabinieri: «Vandalismo per noia»

30/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Atti di vandalismo «per noia». È la spiegazione dei carabinieri della stazione di Borgetto, a Palermo, rispetto ai danneggiamenti compiuti da un gruppo di ragazzini. Un minorenne, di età imputabile, è stato denunciato in stato di libertà, mentre altri cinque con meno di 14 anni sono stati segnalati. L’indagine parte dalla denuncia della madre superiore di un istituto religioso del Comune di Borgetto, sotto al monte Crocefia, che si è rivolta ai carabinieri dopo aver trovato alcune finestre del convento rotte. Dagli impianti di videosorveglianza dell’area, i militari sono risaliti al gruppo di giovanissimi. Che prima avrebbero provato a incendiare due palme vicine all’istituto, per poi passare al lancio di pietre contro le finestre.

