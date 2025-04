Truffa su bonus edilizi a Palermo: sequestro da 19 milioni di euro

Diciannove milioni di euro è il totale sequestrato a 107 tra imprese e persone fisiche a Palermo: secondo gli inquirenti, imprenditori e professionisti avrebbero messo in piedi un sistema di frodi sui bonus edilizi. Nel sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari ed eseguito dai finanzieri, sono coinvolte 19 imprese edili, tutte con sede a Palermo, che avrebbero eseguito lavori di ristrutturazione solo sulla carta per oltre 26 milioni di euro.

Il meccanismo utilizzato sarebbe stato ripetuto più volte. Le società coinvolte nella frode, applicando lo sconto in fattura, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti a clienti privati ​​per lavori in realtà mai eseguiti. In questa modalità sarebbe stato generato credito d’imposta fittizio, utilizzabile in detrazione o cedibile a terzi. Lo stesso poi sarebbe stato ceduto a intermediari finanziari, consentendone un’immediata e consistente monetizzazione.

I titolari delle imprese si sarebbero appropriate delle somme con bonifici su conti correnti personali, prelevamenti di contanti, consegna di buoni fruttiferi postali, acquisto di oro, criptovalute, beni mobili e immobili. Gli indagati rispondenti a vario titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata, dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.