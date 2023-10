Messina, due bombole sono esplose in un appartamento

Due bombole sono esplose in un appartamento a Briga Marina frazione di Messina. I due coniugi anziani che abitano in quella casa sono stati messi in salvo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno accertato le cause dell’esplosione. Nella zona dell’incendio sono arrivati ​​anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Dopo l’esplosione, le schegge hanno danneggiato la facciata di una palazzina che si trova di fronte, sfondando il muro in cemento armato. Anche qui nessun ferito.

