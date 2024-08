Musica e vino, in un binomio itinerante. È la ventiduesima edizione del Blues & Wine Soul Festival, insieme ai Blues & Wine Awards, evento pioniere dell’enoturismo in Europa. Domani 8 agosto, il più grande festival itinerante del vino e della musica farà tappa alle Cantine Gigliotto, in contrada Gigliotto, a San Michele di Ganziria, nel Catanese. Sul palco, l’apprezzata band di Joe Castellano. Un ascolto accompagnato da cibo e vini. Partito il 30 luglio, l’organizzazione del festival ha scelto per le sue tappe clou solo territori che coincidono con l’areale storico del Nero d’Avola. Un modo per prepararsi a un altro evento: il libro in uscita, scritto dallo stesso Joe Castellano, che promettere di riscrivere la storia del vitigno e dell’intera enologia siciliana.

Tra le voci della band di Castellano si distinguerà anche quest’anno il baritonale Koury Thompson. Mentre la presenza della band della star soul Sarah Jane Morris vedrà sul palco ancora una volta ex chitarristi di Sting (Tony Remy), Prince, Ray Charles e Swing Out Sister (Tim Cansfield). Così, dopo la tappa del 2 agosto al Madison della Scala dei Turchi e quella di stasera 7 agosto al principe di Aragona, nell’Agrigentino, domani il tour arriverà vicino Piazza Armerina.

Previste però, fino al termine di settembre, anche serate speciali a Marsala, Menfi, Valderice e Acireale. Sempre avendo come location cantine e frantoi, in attesa del finale di nuovo al Madison della Scala dei Turchi. Ma non finisce qui. Da ottobre a dicembre prenderanno vita le annuali cene speciali nei più interessanti ristoranti siciliani, che vedranno l’ideatore del festival Joe Castellano intento a spiegare ai commensali la storia di vini, vitigni e territori, così da poter decretare i vincitori dei Blues & Wine Awards.

«Stiamo arrivando nonostante tutto – commenta Castellano, pianista, compositore, direttore artistico, ambasciatore del vino – a un’incredibile e meravigliosa 22esima edizione. Se me lo avessero detto quando tutto è cominciato, non ci avrei mai creduto». Un’esperienza che ogni anno non smette di rinnovarsi, con una trasmissione video disponibile su Youtube e l’organizzazione di appositi viaggi dedicati alla scoperta del vino e dell’olio siciliani.

Per info e prenotazioni per la serata dell’8 agosto alle Cantine Gigliotto: +39 3917340376