Bloccata la strada statale 121, auto in fiamme e un veicolo fermo

Il traffico risulta completamente bloccato lungo la strada statale 121 sia in direzione Catania che in direzione Paternò. Un mezzo, come riporta il sito 95047, ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Catania Nord. Problemi anche nei pressi dello svincolo Misterbianco, in direzione Paternò, dove una macchina è in panne. Sul posto è presente la polizia municipale e i carabinieri.