Palermo, poliziotto aggredito mentre cerca di arrestare autore furto. Maxi blitz a Borgo Vecchio

La polizia, dopo il pestaggio avvenuto ieri dell’agente di polizia che stava per arrestare l’autore del furto di un motorino, ha circondato Borgo Vecchio a Palermo. Un controllo straordinario voluto dal questore Leopoldo Laricchia. Gli agenti di polizia del commissariato Oreto Stazione e “Libertà insieme ad agenti della polizia municipale e dell’Asp, hanno effettuato posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, anche con l’ausilio di cani antidroga, e controlli sugli esercizi commerciali.

Il titolare di un pub nella piazza centrale del Borgo è stato multato per occupazione abusiva del suolo pubblico con una sanzione in denaro alla quale si aggiungerà presumibilmente la chiusura dell’attività per 5 giorni. Ad un’enoteca sono state combinate sanzioni per 8000mila euro con la chiusura e il sequestro dell’attività. Complessivamente sono state controllate 179 persone di cui 15 sottoposte a misura, una è stata deferita penalmente, 84 veicoli controllati, 15 sanzioni al codice della strada e 3 sequestri amministrativi.