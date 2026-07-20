Blitz nazionale contro baby gang, arresti anche in Sicilia

Polizia

Sono 539 gli arrestati, 954 le persone denunciate, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Fra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 i controlli alle sale giochi e 543 agli esercizi commerciali, 506 le sanzioni amministrative contestate. Sequestrati 307.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento, 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere. Individuati 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza. Inoltre, sono stati 187.956 i soggetti controllati nelle zone di spaccio e della movida.

L’operazione congiunta in 44 province

La polizia ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. L’attività si è concentrata sui giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi. Ma anche verso comportamenti illeciti che sfociano pure in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

Sono stati tratti in arresto o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori. I retai contestati sono principalmente quelli contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre, 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà. Invece,163 minorenni sono stati denunciati per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’attività dei poliziotti ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e movida, 187.956 soggetti, di cui 19.489 minorenni.

Sequestri e sanzioni

Sono stati sequestrati 41 kg di cocaina, 660 kg di cannabinoidi, 2 kg di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone. Nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy e MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Sono stati controllati complessivamente 1182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Ma anche 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

A seguito delle verifiche sono state elevate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura. In particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti provento di furto tra cui collane d’oro, cellulari e 307.000 euro in contanti. Sono state sequestrate anche 49 armi da fuoco, corte e lunghe, nonché munizionamento di diverso calibro. Sono state sequestrate anche 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere. Tra cui 3 storditori elettrici, 1 mazza da baseball, 1 bastone sfollagente telescopico, 1 bastone in metallo, bombolette di spray urticante, diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

Profili social vagliati a setaccio

L’operazione ha consentito di individuare anche 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze di polizia. Nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio, due sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. L’attività, supportata dall’analisi dei filmati di videosorveglianza e dai servizi di osservazione, ha permesso di identificare alcuni dei partecipanti che sono stati indagati in stato di libertà. Durante le perquisizioni è stato rinvenuto materiale pirotecnico, una bomboletta spray al peperoncino ed un’arma tipo nunchaku.

L’operazione ha visto impegnati oltre 1000 operatori della polizia e si è concentrata sulle province di Alessandria, Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta. E ancora Catania, Como, Cremona, Firenze, Genova, L’Aquila, Latina, Livorno, Massa Carrara, Messina, Milano, Monza Brianza, Napoli, Novara, Padova. Coinvolte anche Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Verona.

Criminalità giovanile in Sicilia

Nello specifico, a Catania, nell’ambito dell’operazione Alto impatto, destinata a contrastare i fenomeni di spaccio e devianza giovanile, ha eseguito diverse attività. In particolare, i poliziotti hanno effettuato numerose perquisizioni in diverse abitazioni e su strada, in vari quartieri della città, tra cui Librino, San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo.

Nel complesso sono state identificate 52 persone e arrestate 15, di cui 2 minorenni, ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, tentato omicidio e porto d’armi clandestine. Tra gli obiettivi anche diverse piazze di spaccio, sia indoor che all’aperto, colpite con azioni fulminee, che hanno permesso l’arresto di numerosi pusher.

Durante l’attività sono stati sequestrati circa 1,3 chilogrammi di cocaina, 18 chilogrammi di marijuana e quasi 300 grammi di crack. Oltre allo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro materiali per il confezionamento, bilancini di precisione e diverso denaro contante. Nonché un dispositivo walkie-talkie e 1 jammer. Sequestrati oltre 400 cartucce di vario calibro, 2 fucili di cui un automatico da assalto AK 47 e uno con canna artigianale. Presenti anche 8 pistole di cui 1 revolver, 1 penna pistola e 6 semiautomatiche.

Minorenni e denunce

Uno dei due minorenni è stato arrestato in ottemperanza dell’ordine di esecuzione della misura di custodia cautelare in IPM. Ciò per la durata di giorni quaranta quale aggravamento della precedente misura cautelare del collocamento in comunità. Alla quale lo stesso era già stato sottoposto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, a seguito del monitoraggio di una nota piattaforma social è stato possibile risalire all’identificazione certa dell’autore del furto di una moto che è stato denunciato in stato di libertà.

Sono stati, infine, denunciati in stato di libertà 2 soggetti stranieri, per furto con destrezza in concorso, lesioni personali aggravate, porto di arma da taglio e rapina impropria. Nell’ambito di recenti operazioni contro la criminalità organizzata sono state eseguite 10 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti appena maggiorenni. Si tratta dell’operazione Onda Nuova. Dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 19enne e un 23enne a seguito della sparatoria avvenuta nella serata dell’11 giugno in piazza Beppe Montana. Dell’operazione Oltre il Villaggio nel cui ambito è stata eseguita un’ordinanza nei confronti di 7 soggetti appena maggiorenni.