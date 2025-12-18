Foto di polizia

Vasta operazione antidroga a Enna e in altre province siciliana. Gli agenti della sezione Antidroga e contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile di Enna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Enna, su richiesta della procura, nei confronti di 13 indagati.

L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure sono state eseguite prevalentemente a Enna, dove la maggior parte degli indagati risiede, mentre alcuni destinatari dei provvedimenti sono residenti nelle province di Catania e Agrigento.