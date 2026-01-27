Foto di polizia

Blitz antidroga nella Sicilia Orientale: ordinanza per 15 indagati in corso

27/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.

Nell’esecuzione del provvedimento sono impegnati circa 100 agenti della squadra mobile delle questure di Messina, Catania e Siracusa, dello Scico di Catania e Messina e dei reparti prevenzione crimine e delle unità cinofile della polizia

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

S. G. La Punta, scoppia il caso della canditura di Rapisarda. «Non è condivisa dal partito locale»
Leggi la notizia

Un’operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Nell’esecuzione […]

Blitz antidroga nella Sicilia Orientale: ordinanza per 15 indagati in corso
Leggi la notizia

Un’operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Nell’esecuzione […]

Giardini Naxos dopo il ciclone Harry: senza sindaco, l’emergenza gestita dalla comunità
Leggi la notizia

Un’operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Nell’esecuzione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze