Blitz della polizia nel quartiere Librino, sequestrati 1,5 chilogrammi di droga

Quasi un chilo e mezzo di droga nascosta in uno scantinato nel quartiere Librino è stato scoperto durante un blitz della polizia nell’ambito di un’attività di controllo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. L’intervento è stato svolto dagli agenti della squadra Volanti, coadiuvati dalla quella Cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania.

A scovare le sostanze stupefacenti nello scantinato di un palazzo è stato il fiuto del cane antidroga Maui. I poliziotti hanno trovato un grosso borsone blu con 700 grammi di marijuana, conservata in buste sottovuoto, 7 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi e qualche dose di cocaina. Non è stato possibile individuare il proprietario dello scantinato che sarebbe usato arbitrariamente da singoli condomini. La droga trovata è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’autorità giudiziaria.