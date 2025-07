Blackout a Catania: il centro della città è senza luce, interessato anche l’ospedale Garibaldi

È in blackout una parte della città di Catania, tra cui alcuni presidi importanti come l’ospedale Garibaldi che al momento risulta essere sotto controllo perché dotato di gruppi elettrogeni che coprono le aree di emergenza-urgenza. Il gestore sta comunque provvedendo a destinare un powerbank a tal fine nell’eventualità che si segnalassero ulteriori problemi.

Parliamo di situazioni al limite, che ormai i città stanno diventando un must, a causa delle linee elettriche vetuste che insistono ancora in centro. Le zone interessate dal blackout infatti sono: zona Bellini, via Lavaggi, via Vittorio Emanuele, piazza Montessori, parte bassa di via Rapisardi e, come detto, la zona dell’ospedale Garibaldi.

Notizia in aggiornamento