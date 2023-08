Bimbo di 10 anni cade da cavallo nell’Ennese, è grave. Trasferito in elisoccorso

È in gravi condizioni un bambino di 10 anni caduto da cavallo a Cerami, in provincia di Enna. Il bimbo è ricoverato con la prognosi riservata all’ospedale Garibaldi di Catania. Dopo la caduta era stato trasportato all’ospedale Basilotta di Nicosia, ma qui i medici, costatata la gravità delle lesioni hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania. Nel piccolo centro, di circa 1800 abitanti è stata organizzata una veglia di preghiera che si terrà domani sera, venerdì 4 agosto.