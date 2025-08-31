Biancavilla, 48enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre tre volte il limite

31/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Continuano i controlli mirati dei carabinieri della compagnia di Paternò, nell’ambito delle direttive del comando provinciale di Catania, per garantire sicurezza sul territorio e contrastare le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol e droghe. Durante un servizio notturno a Biancavilla, intorno alle 2:50, una pattuglia della stazione locale è stata sorpassata a forte velocità da un’auto di grossa cilindrata, lanciata a tutta velocità lungo il viale dei Fiori in direzione di Adrano. I militari hanno subito avviato un inseguimento, riuscendo a bloccare il veicolo poco dopo, in via Casale dei Greci.

Alla guida c’era un 48enne adranita, che mostrava evidenti sintomi di alterazione psicofisica: alito vinoso ed eccessiva loquacità. Sottoposto ad accertamento con etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso superiore a 1,5 g/l in entrambe le prove effettuate, valore che configura un vero e proprio reato penale. In base alla normativa vigente, oltre al deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

