Biancavilla, è Vincenzo Tomasello il ragazzo morto nell’incidente di ieri sera

Arrivano aggiornamenti sull’incidente mortale che si è verificato ieri sera lungo via della Montagna a Biancavilla, nel Catanese: la vittima è il 20enne Vincenzo Tomasello. Una vicenda ancora da ricostruire e su cui stanno indagando i carabinieri di Paternò. Dai dettagli finora emersi, pare che il ragazzo fosse a bordo della moto in compagnia di un altro giovane. Il 20enne sarebbe morto sul colpo a seguito dello scontro con una macchina guidata da una ragazza. Il compagno del 20enne sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la ragazza che viaggiava sull’auto non avrebbe riportato condizioni di salute preoccupanti. Intanto anche sui social si diffondono i primi messaggi di cordoglio. Federico scrive nel gruppo Adrano dreamers: «Ci stringiamo al dolore dei familiari».