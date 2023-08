Incidente a Biancavilla, un morto e un ferito trasportato in codice rosso in ospedale

Un incidente mortale a Biancavilla, nel Catanese, nella tarda serata di ieri in via della Montagna. Qui a perdere la vita sarebbe stato un ragazzo che viaggiava a bordo di una moto in compagnia di un altro giovane, un 24enne che sarebbe stato trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo le prime informazioni emerse, la moto avrebbe impattato con una macchina guidata da una ragazza che, a differenza degli altri coinvolti nel sinistro, non avrebbe destato preoccupazioni per il suo stato di salute. Mentre per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare sin dal primo momento – nonostante i soccorsi – in quanto sarebbe morto sul colpo. Indagano i carabinieri di Paternò.